Рязань, , 17:13 — REGNUM За незаконную охоту с применением механического транспортного средства осудили жителя рабочего посёлка Кадом Рязанской области. Мужчина заметил возле села Чермные пятнистого оленя и дважды переехал его на автомобиле. От гибели парнокопытное спас случайный свидетель, сообщили 19 ноября в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Охотник» заметил оленя на обочине дороги и решил задавить его, чтобы получить мясо. Сначала мужчина на машине свалил животное, затем наехал на него. При попытке совершить ещё один наезд, ему преградил проезд своим автомобилем житель села Чермные, проезжающий мимо. Олень получил повреждения, но остался жив. Действия подсудимого квалифицировали как незаконную охоту на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.

Приговором мирового судьи мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на четыре месяца с удержанием из заработка 10% в доход государства.