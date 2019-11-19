Москва, , 17:35 — REGNUM В Москве осудили мужчину, похитившего мошенническим путем более 19 миллионов рублей. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Следствие установило, что 50-летний гражданин под предлогом покупки транспортных средств за границей и дальнейшей их продажи в России получил более 19 миллионов рублей в иностранной валюте от своего близкого друга, а затем скрылся с присвоенными деньгами.

Москвича осудили по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере»). Суд избрал меру пресечения в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В сообщении отмечается, что в 2006 году мужчина был осужден за аналогичные преступления на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.