Варшава, , 17:05 — REGNUM Более двух тысяч литров донорской крови собрано в Польше в рамках проходящей в стране с 1 сентября по 18 ноября патриотической акции «Независимость у нас в крови». Акция приурочена к празднованию Дня независимости Польши, который отмечается 11 ноября — в день подписания Компьенского перемирия, закончившего Первую мировую войну.

«Это прекрасная инициатива, сочетающая в себе распространение идеи почетного донорства крови и празднование восстановления Польшей независимости. Также тем самым мы отдаём почтение всем, кто боролся за независимость родины. Я с радостью принял эту кампанию под своё покровительство», — написал в письме участникам конференции глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак.

Как пояснил «Польскому радио» директор военного издательства Мачей Подчаски, «кровь собирали по всей стране с 1 сентября до 18 ноября. Была организована 61 акция донорства, в ходе которых собрано более 830 литров крови. 1561 участников кампании зарегистрировалось на портале Легион 2485, увеличив счетчик собранной крови еще 1134 литра. В общей сложности мы собрали более 2 тысяч литров крови. Мы наградили 355 доноров в течение 71 дня конкурса, 59 доноров получат главные и специальные призы, розыгрыш которых состоялся в минувшую субботу».