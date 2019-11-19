Москва, , 17:05 — REGNUM Новая автомобильная трасса М12 будет строиться «в двух логиках», доложил 19 ноября вице-премьер Максим Акимов президенту России Владимиру Путину.

Автомагистраль пройдёт от Москвы до Казани с дальнейшими планами продления до Екатеринбурга.

«Немедленно приступаем к работе над участком Москва — Владимир, это самый загруженный участок, мы там обходим Балашиху, Ногинск, обходим ряд очень важных и перегруженных [участков] и строим южный обход Казани», — сказал Акимов.

Также будут направлены усилия на реконструкцию действующей трассы М7, на «160-километровый участок в двух полосах».

Новая платная дорога будет построена к 2027 году.