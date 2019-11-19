Краснодар, , 17:04 — REGNUM Уровень воды в Краснодарском водохранилище снизился — видео, на котором видна широкая полоса суши, опубликовано в социальных сетях. Впрочем, в ФГБУ «Краснодарское водохранилище» пока проблемы не видят.

«Да, действительно, сейчас наблюдается снижение воды, вызванное засушливой погодой. Однако такое происходит ежегодно. Показатели, до которых снизился уровень воды — находятся в пределах допустимых значений», — цитирует интернет-портал «Кубань 24» заместителя директора ФГБУ «Краснодарское водохранилище» Геннадий Никифоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 18 ноября в Новороссийске подача питьевой воды в дома жителей осуществляется по часам — утром и вечером, также в связи с засухой. По прогнозам синоптиков, осадки в регионе ожидаются 20 ноября, однако лишь на юге края.