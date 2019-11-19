Курган, , 17:00 — REGNUM В Курганской области резко и в несколько раз подорожают справки от наркологов для получения водительских прав. Новые исследования, которые должны будут проходить водители и кандидаты на получение прав, весьма затратные, сообщает «Область 45».

С 22 ноября вступает в силу приказ Министерства здравоохранения РФ об изменении порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств и кандидатов в водители. Департамент здравоохранения Курганской области информирует о продлении до 22:00 времени работы врачей психиатров-наркологов в регионе. Расписание будет действовать до 22 ноября.

Сейчас получить справку от психиатра для получения водительских прав весьма просто, и обойдётся это в Курганской области в 370 рублей. После 22 ноября её стоимость увеличится кратно. Как пояснил порталу «Область 45» главный внештатный специалист-нарколог департамента здравоохранения Курганской области Павел Подорванов, помимо традиционного медицинского осмотра психиатром-наркологом, с 22 ноября вводятся два обязательных анализа-исследования: на определение психоактивных веществ в моче и выявление специального белка, который повышается у лиц, злоупотребляющих алкоголем.

«Исследования очень затратные. Себестоимость расходных материалов составляет не менее 2,5 тысячи рублей. Стоимость заключения врача психиатра-нарколога вырастет в разы. Сейчас мы просчитываем стоимость. Но она будет ниже, чем в соседних регионах», — пояснил изданию Павел Подорванов.