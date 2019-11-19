Москва, 19 ноября 2019, 16:54 — REGNUM В МВД придумали слишком сложную систему продажи «красивых» автомобильных госномеров, и работать она не будет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 19 ноября, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя инициативу министерства.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что по новым правилам, разработанным МВД и министерством экономического развития, автовладельцы смогут покупать «красивые» номера через портал госуслуг, а властям регионов дадут право использовать повышенный тариф для определённых серий госномеров и право выставлять их на аукционы.
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