Брянск, , 16:54 — REGNUM Обладателями юбилейного 75-тысячного сертификата на материнский (семейный) капитал, выданный в регионе, стали супруги Галина и Евгений Бизюковы из Бежицкого района Брянска. Документ в торжественной обстановке вручили семье 19 ноября, сообщает пресс-служба правительства области.

Сертификат и подарки вручили заместитель губернатора Брянской области Николай Щеглов, управляющий региональным отделением Пенсионного фонда России Татьяна Серяк и начальник УПФР в городском округе Брянска Виктор Тимошин. Супруги Бизюковы вместе 11 лет. В семье двое детей: сын учится в четвёртом классе, а дочери исполнилось два месяца.

Напомним, с 1 января 2015 года размер материнского (семейного) капитала составляет 453 026 рублей. Право на его получение предоставляется только один раз.