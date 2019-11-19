Рязань, , 16:44 — REGNUM Более десяти мёртвых чаек обнаружили на третьем Борковском карьере в Рязани. Причина массовой гибели птиц неизвестна, среди версий — отстрел или отравление.

По данным орнитологов, погибшие птицы — серебристые и сизые краснокнижные чайки. Специалисты говорят, что они зафиксировали массовую гибель пернатых и в самой Рязани. Версию с выбросом вредных веществ в воздух и смерти птиц назвали маловероятной, сообщает телекомпания «Город».

3-й Борковской карьер расположен в Рязани при въезде в микрорайон Борки. Здесь регулярно проводятся рыболовные соревнования, в том числе и всероссийские — по рыболовному спорту и рыбатлону.