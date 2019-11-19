Дербент, Дагестан, , 18:49 — REGNUM Консорциум под лидерством российской проектно-консалтинговой компании «Новая земля» стал победителем конкурса на разработку мастер-плана Дербента. Предложенный проект развития города рассчитан до 2040 года, пишет ТАСС.

Напомним, в 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству страны подготовить предложения о переходе в градостроительной политике городов от генерального плана к документу, определяющему его стратегические направления развития. Дербент стал первым городом в России, который решил разработать мастер-план развития в соответствии с международными стандартами.

Как сообщало ИА REGNUM, открытый международный конкурс на разработку мастер-плана Дербента стартовал 25 июня. Заявки в оргкомитет подали 26 участников, в составе которых 64 компании (13 — индивидуально, 51 — составе мультинациональных консорциумов). Общий призовой фонд конкурса составляет 14,5 млн рублей, из которых автор лучшего мастер-плана получит 6,5 млн рублей.