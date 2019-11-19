Варшава, , 16:54 — REGNUM 19 ноября Окружной суд Варшавы вынес окончательный приговор двум бывшим генералам Службы безопасности ПНР: их приговорили к двум годам тюремного заключения. Об этом сообщает польское новостное агентство Interia Fakty.

Этим решением суд отклонил апелляцию защиты обвиняемых. Суд решил, что они действительно участвовали в незаконных призывах оппозиционеров на военную службу во времена военного положения в Польше в начале 1980-ых гг.

По мнению суда, тем самым обвиняемые соучаствовали в совершении «преступления против человечества, которое относится к преступлениям коммунистического режима».