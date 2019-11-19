Москва, , 16:31 — REGNUM Дальнейшая интеграция в рамках Союзного государства возможна только в увязке наиболее острых проблем двустороннего сотрудничества, прежде всего — вопроса формирования цен на газ и нефть. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

«Я хочу подчеркнуть, что наша позиция в переговорах была чёткой и последовательной. Дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества», — заявил Румас.

«Сюда мы относим формирование цен на нефть и газ, барьеры по доступу товаров на внутренние, национальные рынки, условия поддержки производителей, в том числе за счёт субсидий. Вы, Дмитрий Анатольевич, про это тоже говорили», — указал он.

По его словам, пока что отнюдь не все эти вопросы решены в предложенных «дорожных картах», а по некоторым имеются и разные сроки их исполнения.

В то же время для Белоруссии особую значимость приобретают условия функционирования экономики уже в 2020 году, так как «последствия реализации в Российской Федерации налогового манёвра имеют нарастающий отрицательный эффект для Беларуси», отметил он.