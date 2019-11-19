Энсино, , 16:31 — REGNUM Первый патч, выпущенный для ПК-версии видеоигры Star Wars Jedi: Fallen Order исправил ряд её ошибок. Об этом 19 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Обновление исправило такие проблемы, как «мерцание» текстур, которое отображалось на экране во время движения AT-AT на Кашиике, неправильную работу клавиш в меню и неверное сохранение настроек динамического разрешения. Кроме того, была исправлена ошибка, из-за которой снижалась производительность игры и увеличивалось время загрузки.

Релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся 15 ноября 2019 года. По сюжету, геймерам предстоит выступить в роли юного падавана Кэла Кестиса, который вынужден спасать свою жизнь после того, как император Палпатин приказал провести операцию по уничтожению всех джедаев.

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