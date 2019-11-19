Воронеж, , 16:26 — REGNUM Проект планировки и межевания территории для строительства автодороги, которая в будущем соединит улицы Шишкова и Тимирязева, утверждён постановлением администрации города, пишет De Facto.

Проект предполагает строительство четырёхполосной дороги протяжённостью 2,9 км, с тротуарами, велосипедными дорожками, наземными и подземными пешеходными переходами и остановками.

Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства дороги обсуждается последние несколько лет — власти полагают, что перевод части транспортных потоков сразу на Тимирязева, минуя Московский проспект, позволит решить проблему пробок, в которых сегодня плотно застроенная Шишкова буквально захлёбывается.

Правда, жители Тимирязева опасаются, что со строительством новой дороги их зелёный район погибнет — существующая здесь автодорога просто не способна принять большое количество транспорта, а для строительства новой планируется вырубить десятки деревьев. Опасения по поводу уничтожения Ботанического сада и дендрария звучали и на общественных слушаниях в конце сентября. Однако в соответствии с итогами слушаний, опубликованных мэрией, большинство их участников проект строительства всё же поддержали.

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