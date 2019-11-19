Москва, , 16:26 — REGNUM Заседания Совета министров Союзного государства должны проводиться чаще. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр Сергей Румас на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

«Хочу заметить, что с даты нашего последнего союзного Совмина — 13 декабря прошлого года в Бресте — прошёл год. Это свидетельствует об определённом отступлении от действующего регламента проведения заседаний», — заявил Румас.

«Я думаю, что очень важно поддерживать чёткую регулярность наших встреч в таком формате, тем более что в середине этого года было принято серьёзное решение об углублении экономической интеграции», — подчеркнул он.

По его словам, за 20 лет Россия и Белоруссия сформировали «широкую двустороннюю договорно-правовую базу» и создали условия для «реализации равенства социально-экономических прав граждан двух государств».

Сохранение высоких темпов роста торговли и совместные промышленные проекты дают основания для того, чтобы говорить о функционировании эффективной системы двустороннего сотрудничества России и Белоруссии, указал он.