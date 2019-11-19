Вашингтон, , 16:19 — REGNUM Facebook выпустила приложение для создания мемов под названием Whale. Об этом 19 ноября собщил портал Engadget.

Издание отмечает, что компания сделала это «незаметно» для всех. Whale — это экспериментальное приложение, над созданием которого работала студия NPE Team.

Благодаря ему пользователи могут при помощи комбинации текста, смайликов, фильтров и фотографий своей библиотеки сделать коллаж, который впоследствии может стать вирусным. Сейчас это ПО доступно в канадском App Store.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что жертвой рекламных мошенников могли стать около миллиона шведов. Такой вывод сделали журналисты шведской газеты Dagens Nyheter, после анализа содержание рекламных блоков в Facebook.

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