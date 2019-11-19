Москва, , 16:14 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас пожаловался на сильный туман во время приземления самолёта в аэропорту. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября он заявил на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

«Дмитрий Анатольевич, когда самолёт приземлился в аэропорту, был очень сильный туман», — заявил Румас, приветствуя российскую сторону.

В ответ премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что «это не наши проделки».

«Но когда уже подъезжали к Горкам, туман рассеялся, а наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет», — добавил Румас.