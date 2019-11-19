Салехард, , 16:13 — REGNUM В Салехарде (ЯНАО) расселяют дом, сошедший со свай 12 октября 2019 года. В двухэтажном здании проживало 18 семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы города.

Однокомнатные квартиры без доплаты получат 12 семей. В случае, если они захотят получить жильё большей площади, то оплатят разницу из собственных средств. Три семьи имеют квартиры за пределами Ямала, поэтому им полагаются выплаты по рыночной стоимости жилья в Салехарде. Ещё три семьи проживали в рухнувшем доме по договорам социального найма, и они получат равнозначные жилые помещения.

Переселение жильцов сошедшего со свай дома по улице Мира, 27 планируется до конца декабря 2019 года.