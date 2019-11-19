Махачкала, , 18:52 — REGNUM Межвузовский студенческий фестиваль дружбы народов в третий пройдет в Махачкале 29−30 ноября. Региональный этнофестиваль объединит студентов-иностранцев, обучающихся в вузах республики, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий Дагестана.

«Мероприятие проводится с целью сохранения и развития культуры, традиций и этнической самобытности иностранных студентов, а также укрепления межнационального мира и согласия», — пояснили в ведомстве.

Форум пройдет на базе Дагестанского государственного педагогического университета. В рамках мероприятия состоятся круглый стол на тему «Опыт работы вузов Республики Дагестан по сохранению этнокультурной самобытности иностранных студентов», межвузовская интеллектуальная игра и концерт творческих коллективов иностранных студентов.

В программе фестиваля посещение этнокультурных подворий, фотовыставки, Дербента, Музея боевой славы имени Героя Советского Союза Ризвана Сулейманова и другие мероприятия.