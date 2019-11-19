Бамако, , 16:04 — REGNUM Вооруженные силы, поддерживаемые французской армией и подразделениями объединенной группировки G5 Сахель, обезвредили 24 джихадистов во время операции, проводимой с 1 по 17 ноября, в районах, граничащих с Буркина-Фасо и Мали, сообщает Le Figaro.

Известно, что в общей сложности операция BOURGOU IV, проведенная в регионах Буркина-Фасо и Мали, позволила обезвредить 24 человек, а также конфисковать 64 автомобиля, сто телефонов и боеприпасов.

Операция BOURGOU IV собрала более 1400 солдат, в том числе более половины армий-партнеров Бархана, что является «беспрецедентным» уровнем участия в операции такого масштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал оказать военную поддержку Демократической Республике Конго в борьбе с вооруженными группировками в восточном регионе страны.

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