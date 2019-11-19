Волгоград, , 16:06 — REGNUM Три новые посадочные площадки для вертолёта санитарной авиации появятся в Волгоградской области в 2020 году, сообщили 19 ноября в пресс-службе администрации региона. Сейчас таких мест 30. С начала 2019 года на воздушном судне врачи эвакуировали из отдалённых районов 266 пациентов, среди которых 51 ребёнок.

Для санитарного вертолёта в Волгограде используются две площадки: на территории обновленной больницы скорой помощи № 25 и кардиоцентра. Ещё 28 приспособленных для посадки воздушного судна места находятся в муниципальных районах, причём в четырёх точках они оборудованы огнями для ночного старта-посадки вертолёта. В Камышине и Новоаннинске для выполнения полётов дальностью более 400 километров оборудованы места дозаправки.

Вертолёт санитарной авиации Волгоградская область получила по федеральной программе в 2017 году первой в стране. За это время в больницы Волгограда из отдалённых районов эвакуировано более 750 пациентов в тяжёлом состоянии.