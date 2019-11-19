Москва, , 16:02 — REGNUM Конкурс «5−100» отныне будет предусматривать возможность выхода университета из состава участников. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил заместитель председателя Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров Андрей Волков на XXIX семинаре-конференции проекта 5−100 «Ведущие вузы России: пройденный путь в лидеры и новые стратегии развития».

«Мы решили в следующем цикле гораздо жёстче относиться к университетам. Первые шесть лет мы мягче себя вели и считаем, что выбывать из проекта можно. Некоторым — полезно. Чтобы по-другому относиться к проекту», — заявил Волков.

В ближайшие годы предусмотрены при этом отдельные изменения в отношении действующих участников проекта.

«Отбирая эти 30 университетов, в течение двух лет отберём «премьер-лигу» — чтобы там применять другие, повышенные критерии по международной конкурентоспособности», — заявил Волков.

«Сравнивать несравнимое очень трудно. Поэтому мы думали о том, чтобы выделить такую когорту… Мы хотим много дать и спросить много с этой группы университетов», — указал он.

Никаких параметров по числу университетов в такой группе вузов пока что не выработано — они будут составлены по опыту ближайших двух лет. Кроме того, будет введена группа кандидатов, которые, не получая дополнительного финансирования, всегда смогут из группы кандидатов попасть в основную.

«Мы надеемся, что в проект будет вовлечена большая группа — сорок университетов. О такой композиции структурной мы пока думаем и планируем её запустить на следующий период», — отметил Волков.

Проект «5−100» направлен на повышение конкурентоспособности российских вузов. Программа осуществляется в соответствии с майским указом 2012 года президента РФ Владимира Путина, согласно которому к 2020 году не менее пяти отечественных вузов должны войти в первую сотню ведущих мировых университетов.