Копенгаген, , 16:12 — REGNUM Совет муниципалитета датского острова Фанё принял решение отказать супермаркету Netto в праве открыть свой магазин. Шестеро из одиннадцати членов совета, большинство из которых являются представителями Социалистической Народной партии, проголосовали против Netto.

Так, Карен Йепперсен, один из членов совета из числа социалистов, заявил: «Нет ни необходимости, ни предпосылок открытия новых магазинов на острове. С учетом того, что магазины Netto предоставляют относительно дешевую продукцию, бутик супермаркета может стать абсолютно доминирующим на Фанё». На острове уже имеется магазин продуктов сети Super Brugsen, которая также владеет Dagli' Brugsen. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Член муниципального совета Фанё из рядов консерваторов Кристиан Лорентцен проголосовал за открытие магазина Netto. Политик убежден, что разные супермаркеты не будут мешать друг другу. «Мы считаем, что это поспособствовало бы активизации торговли на острове, и, как следствие, увеличению рабочих мест».