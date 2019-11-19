Москва, , 15:44 — REGNUM В ходе Всероссийской переписи населения, которая состоится в октябре 2020 года, будет сокращено число бумажных переписных листов. Планируется напечатать 10% бумажных бланков от необходимого объёма, сообщил ИА REGNUM советник руководителя Росстата Павел Смелов.

Уход от бумажных переписных листов обусловлен внедрением цифровых технологий в сборе данных в ходе предстоящей переписи. По словам Смелова, если в 2010 году тираж бумажных бланков переписных листов для переписи населения составлял порядка 200 млн, то «основной план» при подготовке к переписи-2020 — «печать 10% бумажных бланков от необходимого объёма».

«Это около 20 млн бланков», — сказал советник руководителя Росстата.

По его словам, полный отказ от бумажных переписных листов пока невозможен, так как «есть категории населения, которые мы не имеем права переписывать на электронных планшетах в силу ограничений правового свойства». Речь, в частности, идёт о военнослужащих, заключённых. Кроме того, бумажные переписные листы будут использоваться на территориях, где нет интернета. Вне зависимости от формата переписи, бумажные бланки будут у каждого переписчика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения проходит каждые десять лет. Очередная, 12-я по счёту, перепись состоится с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. Существенные изменения произойдут не только в перечне вопросов переписных листов, но и формате проведения: «переписаться» можно будет через портал госуслуг. Кроме того, переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.

Ранее правительство РФ утвердило формы бланков переписных листов. Всем жителям России предложат ответить на 30 вопросов. В частности, они касаются возраста, места рождения, национальной принадлежности, образования, состояния в браке, наличия детей, источников доходов, занятости. Ряд вопросов будут касаться жилищных условий.

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