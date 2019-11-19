Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM В Свердловской области сотрудники ОВД Сысерти ищут главу одной из фирм Екатеринбурга Александра С.1978 года рождения. Его подозревают в особо крупном мошенничестве, сообщает пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

Полицейские считают, что в августе 2018-го — январе 2019 года С. оформил договор с одной из фирм на поставку процессоров. Деньги он получил в Арамиле, но покупатель так и не получил ожидаемый товар.

Кроме того, покупатель ещё и лишился дорогого электрооборудования. В целом ущерб составил 115 млн рублей.

Сейчас бизнесмену грозит до десяти лет колонии. Но вначале его надо найти. Сотрудники полиции просят всех, кто знает о его местонахождении, заявить в правоохранительные органы.