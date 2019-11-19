Уфа, , 15:56 — REGNUM Более 348 тыс. жителей Башкирии ограничены в выезде за пределы России из-за задолженности по исполнительным документам. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба республиканского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что судебный пристав может временно ограничить право гражданина на выезд из страны, если сумма его задолженности по исполнительным документам составляет от 10 тысяч рублей.

В пресс-службе ФССП сообщили, что благодаря ограничению на выезд из страны судебные приставы Башкирии взыскали с должников более 1,2 млрд рублей.