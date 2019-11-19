Бишкек, , 15:40 — REGNUM Правительство Киргизии будет выплачивать семьям по 50 тыс. сомов ($716) за каждого ребенка при рождении тройни, а также большего числа детей. Об этом 19 ноября сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства республики.

Данное пособие вступит в силу с 1 декабря 2019 года. Отмечается, что эта мера направлена на социально-экономическую поддержку семей в ранний период развития детей. Пособие будет выплачиваться, независимо от социального положения семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам октября 2019 года расходы республиканского бюджета Киргизии составили 11,6 млрд сомов ($166 млн). На выплаты социальных пособий было направлено 843,8 млн сомов ($12 млн).

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