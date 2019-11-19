Москва, , 15:39 — REGNUM Анализируя возможность получения «красивых номеров» через портал госуслуг в будущем, можно отметить, что эта мера поможет через официальное обращение с заявлением и дополнительную оплату получить данную услугу, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, к.ю.н Наталья Свечникова, комментируя получения красивых номеров на автомобили.

«Ранее подобного рода номера были предметом для сделок между гражданами и недобросовестными сотрудниками соответствующих органов. Легальное оформление таких номеров на основе новых принципов их формирования сделает более цивилизованным и прозрачным процесс выдачи «красивых номеров».

Специальная система позволит создавать номера с тем сочетанием букв и цифр, которое предпочитает автовладелец, безусловно, плата по госпошлину будет повышенная. Можно положительно оценить выдвигаемые предложения по упорядочению выдачи «красивых номеров», так как это позволит направить дополнительные средства в доход государства, а также удовлетворит желания многих автовладельцев.

Очень интересной представляется перспектива проведения аукционов при получении таких номеров. Идея вообще, если смотреть со стороны правительства, правильная.

Если автовладелец приверженец нумерологии или считает, что «красивый» номер делает его особенным, то ничего плохого в этой системе нет. Она, наоборот, позволяет каждому приобрести такой номер.

Профессионалы в мире автомобилей знают какие номера на самом деле «блатные» (и их не получится купить на госуслугах), а какие просто «красивые». Сама идея пока лишь сформирована, но главное — расчёта цены на эту услугу пока нет. Все еще разрабатывается министерствами.

Жаль одно — из процесса получения номеров уйдёт элемент удачи, когда автовладельцу попадается какой-то интересный номер. Возможно, стоит оставить возможность случайного получения таких номеров, а плату брать в случае прямого запроса от автовладельца на госуслуги», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России автовладельцы смогут покупать красивые государственные регистрационные знаки для автомобилей через портал госсуслуг. Такая концепция была согласована МВД РФ и Минэкономразвития РФ.

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