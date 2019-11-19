Рязань, , 15:43 — REGNUM В Рязанской области впервые состоялся отбор проектов по предоставлению грантов губернатора гражданам на реализацию молодёжных проектов, сообщили 19 ноября в пресс-службе городской администрации. Все разработки будут реализованы до конца года.

В министерство образования и молодёжной политики региона поступило 75 заявок по шести направлениям. Это поддержка добровольческих (волонтёрских) инициатив, карьера и самоуправление, межнациональное и межрелигиозное взаимодействие, поддержка творческой молодёжи, спорт, здоровый образ жизни, туризм, патриотическое воспитание детей и молодёжи. Конкурсная комиссия выбрала 27 победителей. Согласно постановлению губернатора, на ежегодные гранты по реализации молодёжных проектов будут выделать 1,5 млн рублей.

Заявки на участие в отборе принимались с 22 октября по 5 ноября 2019 года. Размер одного гранта составляет не более 100 тыс. рублей.