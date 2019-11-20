Токио, , 10:24 — REGNUM Японский геймер с ником kyarorina стал первым игроком Pokemon GO, собравшим больше миллиона покемонов. Об этом 18 ноября сообщил портал GameRant.

По подсчётам других геймеров, для этого ему понадобилось ловить около 800 покемонов каждый день с момента выхода игры. За это время kyarorina прошёл более 20 тыс. километров.

Напомним, Pokemon GO — это популярная мобильная игра от компании Niantic. В ней игроки должны ловить вымышленных существ покемонов, путешествуя по реальному миру.