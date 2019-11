История вопроса

Игры для мобильных устройств запускаются на смартфонах и планшетах. Наиболее распространены проекты для гаджетов с операционными системами Android и iOS. Такие игры обладают меньшей мощностью, чем их аналоги на PC и игровых консолях. Всё более популярным становится портирование «больших игр» на мобильные устройства. Среди успешных примеров таких портов можно выделить: игры серии GTA, Baldur’s Gate, Star Wars: Knights of the Old Republic и др.

Также последнее время большое распространение начал получать мобильный киберспорт. В нём спортсмены соревнуются в играх на мобильных устройствах. Одной из самых популярных мобильных киберспортивных дисциплин на сегодня считается стратегическая игра Clash Royale.