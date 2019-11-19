Нальчик, , 15:33 — REGNUM В Кабардино-Балкарии состоялось чествование матерей, воспитывающих пятерых и более детей. В Колонном зале Дома правительства 22-м женщинам были вручены медали «Материнская слава», сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе главы региона.

Кроме того, в рамках церемонии были вручены ключи от автомобиля «Газель» Елизавете Казанцевой, родившей и воспитывающей одиннадцать детей.

Руководитель республики Казбек Коков, принявший в торжественной церемонии вручения медалей, пообещал и дальше оказывать всемерную поддержку многодетным семьям, «укреплять их общественный статус и повышать качество жизни».

Что касается адресной помощи многодетным матерям, то ее размеры и сейчас выше, чем в других субъектах СКФО. Так, в связи с рождением пятого ребенка семьи получают единовременную адресную социальную помощь в размере 250 тысяч рублей.