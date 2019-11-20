Редмонд, США, , 10:25 — REGNUM Один из создателей сервиса Project xCloud Кэтрин Глакштейн заявила, что в Индии больше геймеров, чем жителей в США. Об этом сообщил портал PCGamesN 18 ноября.

Глакштейн ссылается на исследования, проводимые Xbox для запуска своего сервиса Project xCloud. Они показали, что в Индии более 300 млн человек играет в игры, что в целом превышает население США.

Напомним, Project xCloud — это облачный игровой сервис для персональных компьютеров и мобильных устройств. С его помощью геймеры смогут запускать видеоигры удалённо на более мощных устройствах.

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