Херцогенаурах, , 15:09 — REGNUM Дизайнер Стелла Маккартни изменила дизайн одной из самых популярных моделей кроссовок Adidas Stan Smith. Об этом сообщает Buro 24/7.

Теперь кроссовки выполнены без использования кожи и каких-либо других животных материалов, из-за чего их можно назвать веганскими. Обувь сделана в классическом белом цвете и украшена радужными полосами, а также графичными портретами Стэна Смита и Стеллы Маккартни.

Это уже не первое сотрудничество Стеллы с adidas. До этого они представили необычную коллекцию кофт, выполненных при помощи технологии разжижения старой одежды.