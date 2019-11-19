Махачкала, , 15:23 — REGNUM В дагестанском сегменте социальных сетей распространился видеоролик с участием певицы и новоиспеченного депутата Кировского района Махачкалы от партии «Единая Россия» Айшат Айсаевой. В нем исполнительница поет песню и барабанит по столу, а остальные депутаты ей аплодируют. Все это происходило в одном из помещений администрации после вручения Айсаевой депутатского удостоверения.

Ролик вызвал общественный резонанс и бурю негодования в соцсетях. Большинство пользователей раскритиковали поведение эстрадной певицы, употребляя слова «цирк» и «позор». Многих комментаторов также интересует, за какие заслуги она вошла в районное собирание. «Песни и пляски» депутатов осудил и глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов.

«Я считаю, что это не очень красиво. <…> Я думаю, они [депутаты], в первую очередь, не должны были распространять это видео, а в идеале вообще не нужно было этого делать. Недопустимо такое поведение! У нас что в районе других проблем нет?» — сказал на совещании Салих Сагидов.

Данный ролик также оказался в социальных сетях, и большинство пользователей поддержали чиновника.