Москва, , 14:56 — REGNUM На текущий момент российское законодательство, регламентирующее взыскание задолженности с заемщиков, не только достаточно запутанное, но и допускает различное толкование отдельных положений, что создает путаницу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя расширение доступ приставов к кредитным историям граждан.

«Действительно, приставы уже сейчас имеет право получить доступ к титульной и основной частям кредитной истории заемщика и запросить сотовых операторов детали, касающиеся звонков на телефон заемщика.

Формально это требуется для того, чтобы проконтролировать, не превышают ли свои полномочия коллекторские компании, которые действительно зачастую слишком «давят» на просрочивших платежи по кредиту граждан РФ.

Однако фактически сотовые операторы могут отказать приставам в предоставлении информации о телефонных звонках и иных сообщениях, касающихся заемщика. Так что необходимость приведения законодательства в тот вид, когда права и обязанности всех сторон будут трактоваться однозначно и не допускать нарушений, назрела.

С другой стороны, не менее важным моментом является то, как ФССП собирается распоряжаться информацией о кредитной истории и звонках заёмщика. Важно, чтобы новая редакция закона не допускала возможности дополнительного давления на заемщика самими судебными приставами.

Так как полная информация о кредитной истории, совершаемых транзакциях, содержание телефонных переговоров заёмщика и т.д. дают возможность сотрудникам ФСПП взять под полный контроль все операции интересующего их клиента кредитной организации», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минюст и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают дать сотрудникам ФССП полный доступ к кредитным историям должников и, таким образом, помочь им защитить граждан от злоупотреблений коллекторов.

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