Брянск, , 14:58 — REGNUM Женщина, которую на пешеходном переходе в городе Клинцы Брянской области сбил на автомобиле священник, родила здоровою девочку, сообщили 19 ноября в Клинцовской епархии. В митрополии пообещали полностью возместить материальные затраты на лечение и планируют и в дальнейшем при необходимости поддерживать эту семью.

Протоиерей Фёдор, который был за рулём машины, не снимает с себя ответственности, подчеркнули в епархии. Сразу же после фиксации ДТП полицией он отправился с потерпевшей в больницу, привёз продукты, оказал необходимую материальную помощь. На следующий день, когда беременную перевели в одно из брянских медучреждений для дополнительного обследования, протоиерей опять навестил её. 18 ноября на свет появилась здоровая девочка, роды прошли в срок.

«Всё это время отец Фёдор поддерживал и продолжает поддерживать общение с пострадавшей, неоднократно принеся ей свои извинения за случившееся. Священник и женщина смогли найти общий язык, он как мог оказывал ей моральную и духовную поддержку, благословил на роды. Семья пострадавшей не выдвигает претензий и обвинений к протоиерею Фёдору», — уточнили в епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 13 ноября.

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