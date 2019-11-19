Брянск, 19 ноября 2019, 14:58 — REGNUM Женщина, которую на пешеходном переходе в городе Клинцы Брянской области сбил на автомобиле священник, родила здоровою девочку, сообщили 19 ноября в Клинцовской епархии. В митрополии пообещали полностью возместить материальные затраты на лечение и планируют и в дальнейшем при необходимости поддерживать эту семью.
Протоиерей Фёдор, который был за рулём машины, не снимает с себя ответственности, подчеркнули в епархии. Сразу же после фиксации ДТП полицией он отправился с потерпевшей в больницу, привёз продукты, оказал необходимую материальную помощь. На следующий день, когда беременную перевели в одно из брянских медучреждений для дополнительного обследования, протоиерей опять навестил её. 18 ноября на свет появилась здоровая девочка, роды прошли в срок.
Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 13 ноября.
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