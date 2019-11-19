Москва, , 14:50 — REGNUM Представленность в рейтингах российских вузов растёт весьма большими темпами, и такая динамика вызывает интерес даже в многих других, в том числе европейских, странах. В конкурсе 5−100 Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил заместитель председателя Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров Андрей Волков на XXIX семинаре-конференции проекта 5−100 «Ведущие вузы России: пройденный путь в лидеры и новые стратегии развития».

«По моей коммуникации с зарубежными коллегами, большинство считает, что проект работает очень эффективно — я имею в виду затраченные ресурсы, затраченное время и полученный результат. В этом смысле у большинства моих коллег за рубежом проект вызывает… не могу сказать зависть, но очень большое одобрение к той динамике, которая происходит по отношению к тем ресурсам, которые потрачены на этот проект», — заявил Волков.

Мы сравниваем себя регулярно с китайской инициативой знаменитой «проектом 211», и немецким проектом, который близок к нам по духу и дизайну, с французской инициативой, которая нацелена на соединение науки и образования», — подчеркнул он.

Проект «5−100» направлен на повышение конкурентоспособности российских вузов. Программа осуществляется в соответствии с майским указом 2012 года президента РФ Владимира Путина, согласно которому к 2020 году не менее пяти отечественных вузов должны войти в первую сотню ведущих мировых университетов.