Минск, , 15:02 — REGNUM Создатели «Весёлой фермы» из студии Melsoft выпустили свою новую мобильную игру под названием Family Island. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании Wargaming 19 ноября.

Скриншот из игры Family Island Wargaming

Скриншот из игры Family Island Wargaming

Family Island расскажет о семье первобытных людей, пытающихся выжить на необитаемом острове. Под управлением игрока им предстоит найти своё потерянное племя.

Напомним, Melsoft — это белорусская компания-разработчик видеоигр. Она была основана в 2007 году в Минске.

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