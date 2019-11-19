Лондон, , 14:55 — REGNUM Новые рейтинги лучших вузов мира обнародовал 19 ноября специализированный лондонский журнал Times Higher Education. В списки топ-100 вошли пять высших учебных заведений России.

Лучше всего российские вузы представлены в рейтинге «Физические науки». Московский физико-технический институт (МФТИ) занял в нем 45-е место, а Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ) — 81-е.

Оба вуза также попали в сотню лучших в других категориях. МГУ попал в рейтинг «Искусство и гуманитарные науки», где занял 72-ю строчку, а МФТИ — 95-ю в категории «Компьютерные науки».

Также в рейтинге «Компьютерные науки» Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) занял 74-ю позицию. А в номинации «Бизнес и политика» на 94-ю строчку попала Высшая школа экономики (ВШЭ). Попал в сотню лучших и Казанский федеральный университет (КФУ), в разделе «Образование» он занял 94-е место.

Стоит отметить, что в общей сложности в рейтинги Times Higher Education попали более 30 российских вузов.