Москва, , 14:57 — REGNUM В рамках программы реновации в районе Проспект Вернадского на юго-западе Москвы построят школы, детские сады и поликлинику. Об этом 19 ноября сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

В районе появится образовательный комплекс с бассейном и три детских сада, музыкальная школа и детская поликлиника. Как отметил Кузнецов, проект вынесен на публичные слушания.

Ранее в рамках конкурса Москомархитектура проводила общественные обсуждения проекта и организовывала встречи жителей с архитекторами и проектировщиками. Мнение местных жителей было учтено наравне с мнением экспертов. В основу планировочной структуры легли именно комментарии и пожелания граждан.

«Особое внимание уделяется инфраструктуре для детей — предусматривается строительство новых детсадов на 980 человек, образовательного комплекса со школой, садом и бассейном, музыкальной школы, детской поликлиники на 320 посещений в смену и еще несколько объектов культуры и досуга», — отметил Кузнецов.

Также в рамках реновации улучшат транспортную доступность района и организуют внутридворовые проезды с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.