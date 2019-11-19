Кызыл, , 14:45 — REGNUM В Туве подвели итоги прошедшего пожароопасного периода. Всего с 29 марта по 25 октября 2019 года на территории республики было зарегистрировано 42 лесных пожара на общей площади 11 тыс. га.

Сгоревший лес

Как сообщает издание «ТуваОнлайн» со ссылкой на данные минприроды республики, это на 57% меньше результатов прошлого года. В этом году ведомство приобрело 28 единиц лесопожарной техники, а до конца года ожидается поставка ещё 21 единицы.

«За весь сезон к тушению лесных пожаров привлечены 201 человек личного состава пожарно-химических станций и 64 единицы техники. Лесники провели 845 патрулирований вверенных им территорий, привлекли к административной ответственности 193 физлица, нарушивших правила пожарной безопасности в лесах», — отмечает портал.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Бурятии с лесными пожарами в этом году всё было гораздо хуже. За сезон там зарегистрировано 597 лесных пожаров на общей площади около 269 тыс. га, что более чем в десять раз больше, чем в 2018 году.

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