Астрахань, , 14:43 — REGNUM В Астрахани до конца 2019 года откроется 17 новых пунктов охраны правопорядка. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, их разместят во всех районах, а пункт на пересечении улиц Николая Островского и Боевой уже открылся.

В пунктах будут находиться кабинеты для приёма граждан, комнаты участковых и инспектора по делам несовершеннолетних. Работать полицейские пункты будут круглосуточно. Территории вокруг пунктов будут благоустраивать.

Работа по установке пунктов ведётся в рамках муниципальных программ «Обновлённая Астрахань» и «Безопасность».