Рига, , 14:40 — REGNUM Представители Государственной полиции безопасности (VDD) Латвии приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя за «публичное отрицание оккупации и прославление военных преступлений СССР». Об этом сообщает портал LA.

По версии следствия, гражданин Латвии на странице в соцсети Фейсбук 17 июня в день «памяти оккупации Латвийской республики» (17 июня 1940 года в Латвию вошли части советской Красной армии) опубликовал поздравляющее с праздником сообщение.

Сотрудники полиции безопасности Латвии расценили эту публикацию, как «интерпретацию в собственных интересах исторических событий и отрицание оккупации страны».

Уголовный процесс начат в соответствии с первым пунктом статьи 74 УК. Материалы дела переданы в Рижскую прокуратуру для дальнейших процессуальных действий.

Напомним, в странах Прибалтики в последние годы продолжают распространять антисоветские мифы, целью которых является очернение СССР, приравнивание коммунистической идеологии к фашизму, а также принижение роли советского народа в освобождении мира от фашизма.