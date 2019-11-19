Москва, , 14:39 — REGNUM В конкурсе 5−100 Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил заместитель председателя Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров Андрей Волков на XXIX семинаре-конференции проекта 5−100 «Ведущие вузы России: пройденный путь в лидеры и новые стратегии развития».

«Единственное — и это очень перспективно будет, тяжелее для университетов и легче международному совету, — мы на следующий год предложили создать небольшие подкомитеты, точно сфокусированные на разных предметных областях. Например, искусственный интеллект или биомедицинские исследования, или физика, или геология», — заявил Волков.

«Так, чтобы мы могли получать экспертизу на Совете не только по численным данным, но и от высокоуровневых экспертов. Мы предложили, чтобы это были международные маленькие группы примерно в три человека, которые бы давали предметную оценку, исходя из тех достижений, которые делает и потенциально может сделать вуз в той или иной области. Получить независимую, более предметную экспертизу. О таких экспертных подкомитетах мы размышляем», — подчеркнул он.

Проект «5−100» направлен на повышение конкурентоспособности российских вузов. Программа осуществляется в соответствии с майским указом 2012 года президента РФ Владимира Путина, согласно которому к 2020 году не менее пяти отечественных вузов должны войти в первую сотню ведущих мировых университетов.