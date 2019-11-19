Хараре, , 14:50 — REGNUM Верховный суд Булавайо постановил выплатить местной активистке-трансгендеру Рики Натансон 25 000 долларов США в качестве компенсации за то, что полиция арестовала ее в 2014 году за ношение женской одежды и использование женского туалета. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на совместное заявление Натансон и ее адвокатов.

В соответствии с заявлением, суд присудил Натансон компенсацию за незаконный арест, намеренное преследование и эмоциональные страдания.

«Это были долгие, эмоциональные американские горки для меня. Я ждала этого момента почти 5 лет. Я в восторге», — сказала Натансон.

«Это невероятное, меняющее жизнь решение. Это прекрасный момент для Зимбабве. Решение подтверждает и признает основные права человека, свободы и достоинство всех граждан», — добавила она.

Напомним, что Натансон была задержана на 48 часов в 2014 году и обвинена в «преступном предоставлении неудобств» после того, как она использовала женский туалет в отеле в Булавайо.

После своего оправдания в мировом суде она подала в суд на полицию. «Если вам не нравится, как трансгендерные люди пользуются туалетами, лучше просто обратите внимание на окружающие вас коррупцию, войну, бедность, природные катаклизмы и бездомных», — заявила Натансон на своей странице в социальной сети Твиттер после вынесения приговора.