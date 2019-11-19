Херцогенаурах, , 14:34 — REGNUM Один из самых популярных спортивных брендов adidas продемонстрировал новую модель кроссовок UltraBOOST, выполненных по мотивам звездной саги. Об этом сообщает Buro 24/7.

Премьера 9 эпизода ожидается во всем мире, поэтому многие марки обращаются к космической тематике фильма. Так, adidas создали две модели: X-Wing и Millennium Falcon.

Первые кроссовки украшает чертеж звездного истребителя T-65 X-крыл, а дизайн вторых напоминает «Тысячелетного ястреба» Хана Соло. Старт продаж объявлен на 21 ноября.