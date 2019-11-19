Москва, 19 ноября 2019, 14:42 — REGNUM Программа модернизации поликлиник «Стандарт+» потребует порядка 40 млрд рублей, заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в ходе пресс-конференции «Информирование жителей Москвы о программе капитального ремонта поликлиник, передаёт 19 ноября корреспондент ИА REGNUM.
Из этой суммы на ремонт первых 50 поликлиник будет потрачено 12,5−16 млрд, на оснащение оборудованием — еще по 5 млрд в течение трех лет.
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Хрипун уточнил, что будет заменено все аналоговое оборудование. По его словам, это тем более важно, потому что в системе ЕМИАС есть радиологическая информационная система (РИС), которая сегодня интегрирует примерно треть всех рентгеновских приборов, а также КТ, МРТ и прочего высокотехнологического оборудования. К началу 2020 года вся эта техника будет подключена к РИС.
Чиновник также сообщил, что новая система стандартизации предполагает новый штат врачей. В течение нынешнего года планируется набрать дополнительно 500 врачей и специалистов, которые должны быть обязательно представлены в филиалах.
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