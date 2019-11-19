Москва, , 14:42 — REGNUM Программа модернизации поликлиник «Стандарт+» потребует порядка 40 млрд рублей, заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в ходе пресс-конференции «Информирование жителей Москвы о программе капитального ремонта поликлиник, передаёт 19 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Из этой суммы на ремонт первых 50 поликлиник будет потрачено 12,5−16 млрд, на оснащение оборудованием — еще по 5 млрд в течение трех лет.

«Общий объем финансирования — порядка 40 млрд рублей на 135 зданий на три года. Первый этап, 50 зданий в 2020 году, от 12,5 млрд до 16 млрд рублей. Стоимость оснащения поликлиник составит по 5 млрд в год, итого — 15 млрд рублей», — отметил чиновник.

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Хрипун уточнил, что будет заменено все аналоговое оборудование. По его словам, это тем более важно, потому что в системе ЕМИАС есть радиологическая информационная система (РИС), которая сегодня интегрирует примерно треть всех рентгеновских приборов, а также КТ, МРТ и прочего высокотехнологического оборудования. К началу 2020 года вся эта техника будет подключена к РИС.

Чиновник также сообщил, что новая система стандартизации предполагает новый штат врачей. В течение нынешнего года планируется набрать дополнительно 500 врачей и специалистов, которые должны быть обязательно представлены в филиалах.

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