Краснодар, , 14:33 — REGNUM Четыре метеостанции для предупреждения об образовании наледи на дорогах установлены на территории Краснодара, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города 19 ноября. Станции оборудованы специальными датчиками, информация о том, где автомагистрали нуждаются в обработке в первую очередь, будет передаваться в городские службы.

«На основе измерения и анализа нескольких параметров они будут выдавать прогноз по гололедице. За несколько часов мы будем предупреждены о скором образовании наледи в той или иной части города. Это будет сигналом для работы служб по обработке реагентами улиц, мостов, путепроводов», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Автоматические метеостанции появились на путепроводе по ул. Северной через ул. им. Щорса, на пересечении улиц им. Тургенева и им. Калинина, на пересечении улиц Российской и Пригородной, на пересечении улиц им. Мачуги и им. Фадеева. Датчики на станциях будут измерять температуру воздуха и асфальтобетонного покрытия, скорость ветра, влажность, количество осадков, и предупреждать о возникновении наледи за один — четыре часа до её появления.