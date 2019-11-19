Москва, , 14:33 — REGNUM Основополагающие подходы в разработке проекта «5−100» на следующие шесть лет останутся неизменными. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил заместитель председателя Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров Андрей Волков на XXIX семинаре-конференции проекта 5−100 «Ведущие вузы России: пройденный путь в лидеры и новые стратегии развития».

«Половина за эти шесть лет участников совета сменилась. Но основное ядро совета все шесть лет, несмотря на довольно тяжёлую работу, сохранилось», — заявил Волков.

Он отметил, что значительно была обновлена международная часть совета, претерпела заметные изменения и часть российская. Однако с точки зрения схемы управления существенной модернизации не предвидится.

«Преемственность идеологическая, экспертная и интеллектуальная сохранялась эти годы. Принято решение, что совет будет значительно обновлён — я должен сказать, что трое из зарубежных членов совета согласились продолжить работу дальше следующие шесть лет. Для меня это значит значит, что идеи, подходы и принципы мы сохраним на следующие шесть лет», — отметил он.

Проект «5−100» направлен на повышение конкурентоспособности российских вузов. Программа осуществляется в соответствии с майским указом 2012 года президента РФ Владимира Путина, согласно которому к 2020 году не менее пяти отечественных вузов должны войти в первую сотню ведущих мировых университетов.