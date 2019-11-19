Екатеринбург, , 14:24 — REGNUM В Екатеринбурге больше 100 иностранных граждан оказались незаконно зарегистрированы в общежитии Минобороны. После проверки возбуждено уголовное дело, сообщает Главная военная прокуратура.

По данным ведомства, в 2017 и 2018 годах бывшие паспортист и заведующая сдавали в отдел по вопросам миграции местного отдела полиции документы. в которых были недостоверные данные о жильцах. Всего фиктивно прописали больше 100 человек.

Военный прокурор гарнизона передал данные проверки военный следственный отдел. Там и было возбуждено дело.